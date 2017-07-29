ПСЖ обыграл "Монако" и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу

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ТАСС, 29 июля. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Монако" со счетом 2:1 и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу. Встреча прошла в Марокко.
В составе победителей забитыми мячами отметились Дани Алвес (51-я минута) и Адриан Рабьо (63). У проигравших отличился Джибриль Сидибе (30). В прошлом сезоне "Монако" выиграл чемпионат Франции, а ПСЖ стал обладателем Кубка страны.
ПСЖ выиграл Суперкубок Франции седьмой раз в истории и пятый подряд. Чаще обладателем трофея становился только "Лион" - восемь раз. "Монако" не принимал участие в матчах за Суперкубок с 2000 года, в активе команды четыре титула.
Чемпионат Франции стартует 4 августа, в этот день "Монако" встретится с "Тулузой". ПСЖ 5 августа сыграет с "Амьеном".