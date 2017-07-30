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"Ленинградское дерби" пройдет в воскресенье в чемпионате России по футболу

Спорт
30 июля, 1:01 UTC+3 ТАСС

На стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге встретятся "Зенит" и "Тосно"

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Стадион "Петровский"

Стадион "Петровский"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 30 июля. Три матча в Перми, Москве и Санкт- Петербурге пройдут в субботу в третьем туре чемпионата России по футболу. "Зенит" на своем бывшем стадионе "Петровский" проведет гостевую встречу с дебютантом премьер- лиги "Тосно", "Локомотив" примет махачкалинский "Анжи".

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Представляющий город в Ленинградской области "Тосно" домашние встречи проводит на "Петровском", где до открытия арены "Санкт-Петербург" более 15 лет играл "Зенит". Команда Роберто Манчини проведет гостевой матч в домашней обстановке - "Тосно" даже предоставил "Зениту" хозяйскую раздевалку, а болельщики команды из Санкт-Петербурга получат дополнительные квоты на билеты и наверняка будут на стадионе в большинстве.

"Тосно", которым руководит бывший защитник "Спартака" и сборной Украины Дмитрий Парфенов, проиграл на старте сезона два матча, не забив ни одного гола в ворота "Уфы" (0:1) и "Краснодара" (0:2). По словам Парфенова, переход в элиту никому легко не дается, к тому же его футболисты имеют минимальный опыт выступлений в премьер-лиге. В прошлом сезоне в элите из игроков "Тосно" постоянно играл лишь голкипер Давид Юрченко, который перешел из "Анжи". Парфенов также опроверг разговоры о том, что "Тосно" "поможет" главному клубу региона, сыграв не в свою силу.

Из "Зенита" "Тосно" пригласил лишь левого защитника Евгения Чернова, который сможет сыграть в случае выплаты клубом дополнительной компенсации. Выступают в "Тосно" два молодых футболиста из "Спартака" - Денис Кутин и Георгий Мелкадзе, для которых матч на "Петровском" должен быть принципиальным.

Три победы Манчини

"Зенит" одержал уже три победы при Манчини. Обыграв хабаровский СКА и "Рубин", команда успешно стартовала в Лиге Европы, добившись успеха в гостевой встрече с израильским клубом "Бней Иегуда" (2:0). В Израиле Манчини провел ротацию состава, однако вновь удачно сыграл нападающий Александр Кокорин, который в официальных матчах отличился уже дважды.

"Зенит" уже сыграл в нынешнем сезоне с еще одним новичком элиты, хабаровским СКА, и в воскресенье станет первым клубом, который встречался со всеми командами, выступавшими в высшей лиге и премьер-лиге. Всего в элите российского футбола за 25 лет играли 46 команд. По ходу сезона это достижение повторят "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Ростов".

Матч "Тосно" - "Зенит" начнется в 20:00 мск, главным арбитром назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

"Локомотив" под 95-м номером

Дважды выиграл на старте чемпионата и "Локомотив", который примет "Анжи". В матче с ЦСКА (3:1) получил серьезную травму колена бразильский форвард Ари, выбывший после операции до ноября. Руководство "Локомотива" ищет возможности для усиления состава, тогда как главный тренер Юрий Семин пока рассчитывает на внутренние резервы: в частности, в атаку с правой бровки может перейти перуанский друг Ари Джефферсон Фарфан. Не исключено, дебютирует в премьер-лиге 22-летний Аршак Корян, вернувшийся из Нидерландов.

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На левом же фланге может дебютировать поляк Мацей Рыбус, ранее выступавший за "Терек", а в прошлом сезоне - за французский "Лион". "Локомотив" в целом не лучшим образом играет с "Анжи", одержав восемь побед при шести поражениях, однако в прошлом сезоне соперник из Махачкалы был разгромлен со счетом 4:0.

"Анжи" после домашнего поражения от ЦСКА (1:3) сумел обыграть пермский "Амкар" (1:0). Подопечные Александра Григоряна проведут первый гостевой матч, усилив нападение аргентинским форвардом Хуаном Лескано, который перешел из "СКА-Хабаровска".

Матч "Локомотив" - "Анжи" начнется в 17:30 мск, главный арбитр - Роман Галимов из Улан-Удэ. На днях "Локомотиву" исполнилось 95 лет, потому хозяева выйдут на поле в майках с 95-м номером.

Встреча аутсайдеров в Перми

Воскресный день в премьер-лиге стартует в Перми, где "Амкар" примет "Ростов". Команда Гаджи Гаджиева начала сезон с поражений со счетом 0:1 от "Ахмата" и "Анжи", а с учетом прошлого сезона безвыигрышная серия пермяков составляет уже 13 матчей. "Ростов" под руководством белоруса Леонида Кучука пока также не выигрывал, прервав домашнюю беспроигрышную серию, длившуюся более двух сезонов. В предыдущем туре "Ростов" проиграл "Тереку" со счетом 0:1.

Матч пройдет на стадионе "Звезда", начало - 15:00 мск. Главный арбитр - Алексей Николаев из Москвы.

Третий тур стартовал в субботу, когда ЦСКА победил "СКА- Хабаровск" - 2:0, "Урал" сыграл вничью с "Уфой" (1:1), "Рубин" оказался сильнее "Арсенала" (2:1), а "Терек" - "Динамо" (2:0). В понедельник сыграют "Спартак" и "Краснодар".

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