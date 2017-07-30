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Сборная России завоевала девять золотых медалей в 11-й день Сурдлимпийских игр

Спорт
30 июля, 0:54 UTC+3 ТАСС

Также на счету команды шесть бронзовых наград

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ТАСС, 30 июля. Россияне завоевали девять золотых и шесть бронзовых медалей в 11-й соревновательный день Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

Мужская и женская команды России по легкой атлетике выиграли золотые медали в эстафетах 4х400 метров, также женская команда выиграла золото в эстафете 4х100 метров. Диана Солодова выиграла забег на 5000 метров, Кристина Карапетян стала победительницей в прыжках в высоту. Кроме того, победу на Играх одержала женская сборная России по футболу, а мужская и женская команды выиграли золотые медали в эстафете в спортивном ориентировании. Еще одна победа в активе Алексея Застрожина, выступающего в тхэквондо.

Бронзовые медали российской команде принесли тхэквондисты Екатерина Полухина и Казбек Латипов, мужская и женская команды по пляжному волейболу, метательница диска Елизавета Кашкавцева и Арсен Акопян, выступающий в соревнованиях по боулингу.

Сборная России гарантировала себе первое место в общекомандном зачете соревнований (83 золотых, 51 серебряная, 61 бронзовая медаль). Второй идет сборная Украины (21-41-36). Третье место занимает команда Южной Кореи (17-19-13).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды. Сурдлимпийские игры завершатся 30 июля.

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