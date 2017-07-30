Калитвинцев: исход матча "Ахмат" - "Динамо" решило мастерство грозненцев

ТАСС, 30 июля. Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Юрий Калитвинцев высказал мнение, что высокое индивидуальное мастерство игроков "Ахмата" стало ключевым фактором, позволившим грозненской команде одержать победу в матче третьего тура чемпионата России. Слова тренера приводит пресс-служба "Ахмата".

В субботу "Ахмат" на своем поле обыграл "Динамо" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в последние 10 минут встречи.

"Две проникающие передачи, которые говорят о мастерстве футболистов грозненской команды, заставили нас пропустить два мяча. После этих голов "Динамо" раскрепостилось, хотя в принципе не думаю, что они были закрепощены. Удалось создать моменты, но не хватило индивидуального мастерства. Разберем игру, проанализируем", - сказал Калитвинцев.

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов считает, что решающий вклад в успех его команды внесли свежие игроки, вышедшие на замену. "Хорошая игра, хорошая победа, думаю, мы во втором тайме усилили игру с помощью замен, за счет ребят, которые вышли и усилили натиск на соперника за счет скорости", - отметил тренер.

Он также рассказал о ситуации с травмированными игроками команды. "Балай давно играет травмированным, почти год играет с болевыми ощущениями, мы решили прекратить это и отправили его на лечение в Испанию. Роши получил травму на тренировке, думаю, он восстановится к матчу с "Уфой", Швец должен начать работу в общей группе к матчу с "Краснодаром". Возвращение Мбенга затягивается, здесь, скорее, дело идет к сентябрю", - сказал Кононов.

В турнирной таблице "Ахмат" занимает первое место, "Динамо" идет 13-м. В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет с "Уфой", "Динамо" примет пермский "Амкар". Обе встречи пройдут 5 августа.