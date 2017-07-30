"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 30 июля. "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" со счетом 3:0 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.

Мячи забили Джон Стоунз (10-я минута), Рахим Стерлинг (73) и Браим Диаз (90).

"Манчестер Сити" добился на турнире второй разгромной победы подряд. 27 июля подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли мадридский "Реал" - 4:1.

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал", испанские "Реал" и "Барселона", итальянские "Ювентус", "Рома", "Милан" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия", французские "Лион" и "Пари Сен-Жермен". Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.