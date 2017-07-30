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Драфт новичков НХЛ 2018 года пройдет в Далласе

Спорт
30 июля, 5:28 UTC+3 ТАСС

Первый раунд драфта состоится 22 июня, остальные - 23 июня

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ТАСС, 30 июля. Даллас примет церемонию драфта новичков Национальной хоккейной лиги 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба "Даллас Старз".

Мероприятие пройдет на арене "Американ Эйрлайнс Центр", где проводят домашние встречи местные команды НХЛ и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Первый раунд драфта состоится 22 июня, остальные - 23 июня.

Драфт пройдет в Далласе впервые. Франшиза "Старз" будет отмечать 25-летие переезда из Миннесоты в Техас. В этом году драфт проходил в Чикаго.

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