Драфт новичков НХЛ 2018 года пройдет в Далласе

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ТАСС, 30 июля. Даллас примет церемонию драфта новичков Национальной хоккейной лиги 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба "Даллас Старз".
Мероприятие пройдет на арене "Американ Эйрлайнс Центр", где проводят домашние встречи местные команды НХЛ и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Первый раунд драфта состоится 22 июня, остальные - 23 июня.
Драфт пройдет в Далласе впервые. Франшиза "Старз" будет отмечать 25-летие переезда из Миннесоты в Техас. В этом году драфт проходил в Чикаго.