Чемпион мира по боксу Гарсия победил Бронера и продлил серию побед

ТАСС, 30 июля. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 61,23 кг американец Майки Гарсия победил соотечественника Эдриена Бронера. 12-раундовый рейтинговый поединок весовой категории до 63,5 кг, прошедший в Нью-Йорке, завершился победой Гарсии по очкам.

Несмотря на отсутствие титула на кону, поединок вызвал большой интерес, поскольку на ринге встречались одни из самых популярных боксеров мира: Гарсия становился чемпионом мира в трех весовых категориях, а Бронер - бывший владелец поясов в четырех весах. Но последний не считался фаворитом из-за многочисленных проблем, повлиявших на его выступление в боксе, - с весом, законом и угрозами самоубийства. Бронер ради этого поединка спустился на категорию ниже, а Гарсия - поднялся, впервые выступив в весе до 63,5 кг и сохранив пояс WBC в более легком.

29-летний Гарсия продлил серию побед до 37 (30 - нокаутом) при отсутствии поражений. Он всего во второй раз в последних 15 поединках не сумел одержать досрочную победу.

28-летний Бронер потерпел третье поражение при 33 победах (24 - нокаутом). Все три поражения он потерпел в последних девяти боях, с 2013 года. В последний раз он владел титулом чемпиона мира в 2015 году, когда победил россиянина Хабиба Аллахвердиева техническим нокаутом в 12-м раунде.