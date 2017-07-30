Джонс победил Кормье и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

ТАСС, 30 июля. Американец Джон Джонс победил соотечественника Даниэля Кормье и стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

Джонс вернул себе титул, которым он владел с 2011 по 2015 год.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 214 в американском городе Анахайм и завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Американцы встречались друг с другом в 2015 году. Тогда победу единогласным решением судей также одержал Джонс.

Эта победа стала для 30-летнего Джонса 23-й (10 - нокаутом) в боях смешанного стиля при одном поражении. 38-летний Кормье потерпел второе поражение при 19 победах (6 - нокаутом).