Игроки школьных команд по регби будут проходить допинг-тестирование в Новой Зеландии

ТАСС, 30 июля. Игроки в регби, обучающиеся в средних школах в Новой Зеландии, будут проходить тестирование на допинг. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Игроков протестируют в сентябре на регбийном турнире в Палмерстон-Норте. Тестирование будет проводиться новозеландским агентством Drugfree Sport. Образцы допинг-проб будут направлены в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Сиднее, где анализируют допинг-пробы сборной Новой Зеландии по регби.

По мнению ученых и исследователей Drugfree Sport, школьный регби обладает значительным потенциалом для допинга. Исследования Университета Отаго при участии Drugfree Sport показали случаи употребления анаболических стероидов на школьном уровне в Южной Африке и Великобритании.