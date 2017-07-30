Футболист "Барселоны" Ракитич сообщил, что судья трижды оскорбил его в матче с "Реалом"

ТАСС, 30 июля. Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич сообщил, что американский судья Джейр Марруфо трижды его оскорбил в матче с мадридским "Реалом" в Международном кубке чемпионов. Слова хорватского футболиста приводит испанская газета Marca.

"Барселона" победила "Реал" со счетом 3:2, Ракитич провел на поле весь матч, отметившись голом (7-я минута). На 62-й минуте игры хорватский полузащитник и Марруфо начали спорить и толкать друг друга.

"Те, кто знакомы со мной, знают, что меня трудно вывести из себя, но сегодняшнему арбитру это удалось. Он оскорбил меня трижды. Бывает, что мне не нравится кто-то из арбитров, но я в любом случае их уважаю. Этот же судья решил таким образом показать превосходство надо мной", - сообщил 29-летний полузащитник.

Благодаря победе над "Реалом", "Барселона" стала победителем турнира.

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире принимают участие английские "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал", испанские "Реал" и "Барселона", итальянские "Ювентус", "Рома", "Милан" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), французские "Лион" и ПСЖ. Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.