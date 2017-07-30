Мужская сборная России по плаванию вышла в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м

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БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию в составе Григория Тарасевича, Антона Чупкова, Даниила Пахомова и Данилы Изотова квалифицировалась в финал на дистанции 4х100 метров в комбинированной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Россияне финишировали в своем заплыве первыми и показали третье общее время с результатом 3 минуты 32,12 секунды.
С первым временем в финал пробилась американская четверка (3.29,66).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в воскресенье.