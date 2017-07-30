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Мужская сборная России по плаванию вышла в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м

Спорт
30 июля, 11:55 UTC+3

Россияне финишировали в своем заплыве первыми и показали третье общее время с результатом 3 минуты 32,12 секунды

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© EPA/PATRICK B. KRAEMER

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию в составе Григория Тарасевича, Антона Чупкова, Даниила Пахомова и Данилы Изотова квалифицировалась в финал на дистанции 4х100 метров в комбинированной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россияне финишировали в своем заплыве первыми и показали третье общее время с результатом 3 минуты 32,12 секунды.

С первым временем в финал пробилась американская четверка (3.29,66).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в воскресенье.

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