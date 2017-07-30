Мутко: россияне не оставили шансов соперникам на Всемирных играх в Польше

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России доминировала на Всемирных играх в Польше, не оставив соперникам шансов. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Российские спортсмены досрочно стали победителями соревнований, которые по сути своей та же Олимпиада, - отметил Мутко. - К последнему дню турнира завоевали 27 золотых наград, не оставив и шанса соперникам, это абсолютное лидерство. Поздравляю, великолепный результат".

За день до окончания соревнований российская сборная обеспечила себе первое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 27 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте сборная Италии (16-11-12), на третьем - команда Германии (16-10-13).

Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.