Колобков: россияне проявили характер и волю к победе на Юношеском олимпийском фестивале

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Колобков: россияне проявили характер и волю к победе на Юношеском олимпийском фестивалеСпорт 30 июля, 13:21
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ТАСС, 30 июля. Российские спортсмены в соперничестве с зарубежными сверстниками проявили характер и волю к победе на Европейском юношеском фестивале, который завершился в субботу в Дьере. Такое мнение о выступлении россиян высказал министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Сборная России стала победителем общекомандного зачета фестиваля, завоевав 30 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых наград. Колобков и президент ОКР Александр Жуков в заключительный день посетили соревнования по спортивной гимнастике, дзюдо, теннису и легкой атлетике. После окончания соревнований Колобков и Жуков вручили всем спортсменам и тренерам памятные подарки и сувениры, а также сертификаты участников Европейского юношеского олимпийского фестиваля.
"В остром соперничестве с зарубежными сверстниками вы проявили характер и волю к победе. Прекрасной иллюстрацией к выступлению всей нашей команды на фестивале стал командный турнир дзюдоистов, на котором мне довелось присутствовать. Мужская сборная в финале уступала сопернику, но в итоге сумела завоевать золото, выиграв решающую схватку в дополнительное время. Девчонкам до победы не хватило совсем немного, но они тоже молодцы, боролись до конца", - обратился к спортсменам Колобков.
Также министр спорта поддержал юношей и девушек, не сумевших завоевать награды на турнире. "Те, кто не сумел здесь выиграть медаль, не расстраивайтесь. Это только начало. Впереди у вас много больших турниров и ярких побед - я в этом нисколько не сомневаюсь", - отметил Колобков.