Гендиректор "СКА-Хабаровска": не делаем трагедии из трех поражений на старте РФПЛ

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Неудачный старт "СКА-Хабаровска" в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) объясним, клуб не делает из этого трагедии и полностью доверяет главному тренеру команды Алексею Поддубскому. Старт сезона прокомментировал ТАСС генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов.

По итогам прошлого сезона "СКА-Хабаровск" занял четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги и, обыграв в стыковых матчах "Оренбург" (0:0; 0:0, 5:3 в серии пенальти), впервые вышел в высший дивизион чемпионата страны. В межсезонье клуб сохранил костяк команды, усилением стали имеющие опыт выступления в премьер-лиге Георгий Габулов и Евгений Баляйкин. На старте хабаровчане проиграли "Зениту" (0:2) дома, а также "Арсеналу" (0:1) и ЦСКА (0:2).

"Три поражения на старте вы считаете серьезным положением? Ноль забитых? Логично - в соперниках "Зенит" и ЦСКА. Да, "Арсенал" - наши конкуренты, но мы проиграли им на выезде 0:1, трагедии в этом абсолютно не вижу", - прокомментировал ситуацию Флегонтов.

"Заметьте, что все голы, которые мы пропускаем, являются следствием наших ошибок, - продолжил он. - У ребят достаточно сложная адаптация в премьер-лиге - это совершенно другой уровень в сравнении с ФНЛ, где-то не хватает концентрации, как в моменте со вторым голом в матче с "Зенитом", где-то сами себе привезли нелогичный гол, как вчера (в матче с ЦСКА - прим. ТАСС) первый. Не могу восхищаться содержанием игры - это звучало бы глупо, но, поверьте, никакой трагедии я в этом не вижу. Да, три поражения, ноль забитых мячей, да, это очень неприятно, но сезон только начался, а мы - дебютанты".

По мнению собеседника ТАСС, команде для адаптации потребуется еще несколько игр. "Я в "Луче" это проходил (Флегонтов был спортивным директором владивостокского клуба, когда тот выступал в премьер-лиге - прим.ТАСС) - важно зацепиться, чтобы ребята почувствовали уверенность в себе, чтобы поверили, что именно они это могут сделать, а не кто-то другой. Думаю, пять-семь матчей на это все потребуется. Тренеры все это осознают, команда готовится, и, думаю, в одном из ближайших матчей ребята должны поймать свою игру", - считает он.

"Ищем двух-трех игроков"

Собеседник ТАСС заявил о полном кредите доверия Поддубскому: "Повторюсь, три поражения на старте - не более, чем неприятный момент для старта в премьер-лиге с двумя соперниками, которые на порядок выше нас в классе, не вижу в этом проблемы. Не могу говорить за попечительский совет, но, по крайней мере, не слышал идей о смене главного тренера ни от его председателя, ни от одного из его членов. Мы вышли в премьер-лигу вместе и, считаю, должны выйти из сложившейся ситуации вместе. У меня к нему полное доверие".

Флегонтов отметил, что клуб ищет усиление в атаку. "Есть понимание, что надо усилить атаку, ищем дву-трех игроков. Если спросить любого тренера в любой лиге, кого вы ищете, все, уверен, ответят - нападающего. Если бы все было так просто, мы бы давно усилились", - отметил он.

В четвертом туре хабаровчане встретятся 5 августа на выезде с "Локомотивом".