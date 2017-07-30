Американец Лобуэ стал чемпионом мира в хайдайвинге

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Американец Лобуэ стал чемпионом мира в хайдайвингеСпорт 30 июля, 14:27
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БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Американец Стив Лобуэ завоевал золотую медаль в хайдайвинге (прыжки в воду с 27-метровой платформы) на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Он показал результат 397,15 балла.
Второе место занял чех Михал Навратил (390,90). Третьим стал итальянец Алессандро Де Розе (379,65).
Лучший из россиян Никита Федотов занял 13-е место (231,25), Артем Сильченко стал 15-м (229,30), Игорь Семашко - 19-м (204,15).
Для команды США эта золотая медаль стала 17-й на турнире, она продолжает возглавлять общий медальный зачет. Всего в активе США стало 39 медалей (17 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых). На втором месте команда Китая (12-12-6), на третьем - сборная России (11-4-7).
Чемпионат мира завершится 30 июля.