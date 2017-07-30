СМИ: аргентинский пловец снялся с ЧМ в Будапеште из-за положительного допинг-теста

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ТАСС, 30 июля. Аргентинец Мартин Найдич снялся с чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште перед заплывом на дистанции 1500 метров вольным стилем из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщает портал Inside the games.
26-летний пловец пока официально не дисквалифицирован. Международная федерация плавания (FINA) на данный момент не подтвердила информацию о положительной пробе Найдича.
Сообщается, что Федерация водных видов спорта Аргентины (CADDA) решила, что для Найдича лучше будет сняться с дистанции 1500 метров кролем. По данным аргентинской газеты La Nacion, CADDA проинформировала антидопинговое агентство Аргентины о проваленном допинг-тесте.
"Мы должны дождаться официального решения антидопингового агентства Аргентины, потому что на данный момент Найдич не дисквалифицирован, - заявил вице-президент CADDA Рауль Арайа. - FINA также ждет решения аргентинского органа о дисквалификации спортсмена".
Найдич выступил на чемпионате мира в Будапеште на дистанции 400 метров вольным стилем, где стал 35-м, и на дистанции 800 метров вольным стилем, где финишировал 26-м. Неизвестно сдал ли аргентинец допинг-тест до или после какого-либо из этих заплывов.
Сам Найдич отрицает то, что он нарушил правила. "Я жду официального решения по моей ситуации. Я огорчен тем, что моя проба дала положительный результат. Но я никогда сознательно не принимал запрещенные препараты", - заявил пловец.