Сорокин рассчитывает на поддержку конгресса УЕФА на выборах в совет ФИФА

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, являющийся кандидатом в члены совета Международной федерации футбола (ФИФА) от лица Российского футбольного союза (РФС), рассчитывает на поддержку со стороны конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на выборах в совет ФИФА. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что Сорокин успешно прошел проверку союза на соответствие как кандидат в совет ФИФА. Утверждение кандидата на место представителя Европы в совете ФИФА на срок до 2021 года состоится 20 сентября в Женеве в ходе 13-го внеочередного конгресса УЕФА. Пройдя проверку, Сорокин стал единственным кандидатом на это место.

"Конечно, я не могу не радоваться тому факту, что прошел проверку УЕФА, хотя в целом не ожидал никаких сложностей. Я не был замечен в чем-то противоправном и соответствую нововведенным требованиям ФИФА на предмет совмещения государственных должностей. Осталось голосование на конгрессе УЕФА, который состоится 20 сентября, там все и решится. До этого у нас есть время еще с кем-то переговорить из голосующих, понять позицию: в принципе мы постоянно с кем-то общаемся, но в августе еще активизируемся", - отметил Сорокин.

"Из этих бесед надо понять, есть ли поддержка, - продолжил он. - Сейчас мы пока не видим никаких сложностей, у УЕФА в целом хорошее отношение к России, все признают наши заслуги, работу Виталия Леонтьевича [Мутко]. Все понимают обстоятельства, поэтому на поддержку можно рассчитывать".

В марте стало известно, что кандидатура вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.