Агент аргентинского футболиста Маммана подтвердил скорое подписание контракта с "Зенитом"

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Аргентинский защитник Эмануэль Маммана близок к подписанию контракта с "Зенитом", 31 июля футболист пройдет медобследование в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Эрнан Регера.

В пятницу французское издание L'Equipe сообщило, что 21-летний защитник сборной Аргентины, последний сезон проведший в "Лионе", в ближайшее время подпишет контракт с петербургским клубом. Французский клуб должен заработать на трансфере €16 млн. В воскресенье издание "Спорт- Экспресс" со ссылкой на FOX Sports Argentina сообщило, что 30 июля Маммана прибудет в Санкт-Петербург, где в понедельник пройдет медобследование.

"Да, это действительно так, - подтвердил информацию Регера. - Мы очень близки к тому, чтобы подписать контракт, но пока он не подписан. Возможно, это произойдет в понедельник или вторник. Извините, но о деталях я пока говорить не могу".

По информации французских СМИ, Маммана летом 2016 года подписал с "Лионом" контракт до 2021 года, сделка принесла "Ривер Плейту" €9 млн. В составе аргентинской команды Маммана провел 24 матча (1 гол), стал победителем чемпионата страны и Кубка Либертадорес. В составе сборной страны защитник стал победителем юношеского и молодежного чемпионатов Южной Америки, в 2014 году был впервые вызван в состав основной сборной, в которой принял участие в трех играх. В составе "Лиона" защитник провел 17 игр (1 гол).

По окончании сезона в "Зените" сменилось руководство и главный тренер - румына Мирчу Луческу заменил итальянец Роберто Манчини. В межсезонье сине-бело-голубые уже приобрели двух аргентинских игроков - полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Себастьяна Дриусси. По информации СМИ, "Зенит" близок к приобретению еще одного аргентинца - полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони.