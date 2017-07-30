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Легкоатлет Бутенко признался, что подходит к чемпионату мира в состоянии спада

Спорт
30 июля, 15:36 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 30, июля. /ТАСС

Спортсмен занял третье место в метании диска на чемпионате России по легкой атлетике

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Российский метатель диска Виктор Бутенко подходит к чемпионату мира по легкой атлетике при большом спаде в тренировочных бросках. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье на чемпионате России, который завершился в подмосковном Жуковском, состоялись соревнования в метании диска у мужчин. Победу одержал Алексей Худяков, метнувший снаряд на 63,13 метра. Второе место у Глеба Сидорченко (61,48), третье - у Бутенко (61,40). Бутенко, как и еще 18 российских спортсменов, получил допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе.

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"Я очень доволен своим выступлением сегодня, потому что у меня сейчас большой спад в тренировочных бросках, вообще не понимаю, что со мной происходит. Все было нормально - в мае метал, думал, буду добавлять еще, а получилось только хуже - на тренировках я метаю максимум 57 метров, хотя раньше метал по 66, так что сегодня я вышел проверить себя перед чемпионатом мира, чтобы понять, гожусь я хоть на что- то или нет. В итоге я доволен тем, что хоть и плохо метал, но боролся. Надеюсь, что на чемпионате мира у меня будет хоть немного сил, я смогу метнуть 64 метра и побороться за финальные соревнования", - рассказал Бутенко.

"До чемпионата мира осталась одна тренировка, 4 августа уже квалификация, и там моя задача - пройти в основные соревнования. Думаю, надо метнуть диск на 63,80. В целом, ощущения перед чемпионатом мира хорошие, только формы нет. Была бы она, было бы великолепно", - добавил спортсмен.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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