Бразильские бойцы Мальдонадо, Пальхарес и Брандао проведут поединки 4 сентября в Махачкале

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Бразильские бойцы Русимар Пальхарес, Диего Брандао и Фабио Мальдонадо выступят 4 сентября на турнире Fight Nights в Махачкале. Об этом журналистам сообщил глава промоутерской компании Камил Гаджиев.
"Брандао проведет бой против Ахмеда Алиева, Пальхарес - против Шамиля Амирова, а Мальдонадо встретится с Курбаном Омаровым", - сказал Гаджиев.
Мальдонадо известен российским болельщикам по поединку против Федора Емельяненко, в котором он уступил по очкам. Брандао одержал две победы в России, в частности, эффектным болевым приемом "геликоптер" над россиянином Мурадом Мачаевым.
Пальхарес в дебютном поединке в Fight Nights 7 июля одержал победу в первом раунде над российским бойцом Алексеем Ивановым болевым приемом на ногу.
Все трое бразильских бойцов имеют опыт выступлений в сильнейшей лиге мира - Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).