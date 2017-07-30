Бразильские бойцы Мальдонадо, Пальхарес и Брандао проведут поединки 4 сентября в Махачкале

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Бразильские бойцы Русимар Пальхарес, Диего Брандао и Фабио Мальдонадо выступят 4 сентября на турнире Fight Nights в Махачкале. Об этом журналистам сообщил глава промоутерской компании Камил Гаджиев.

"Брандао проведет бой против Ахмеда Алиева, Пальхарес - против Шамиля Амирова, а Мальдонадо встретится с Курбаном Омаровым", - сказал Гаджиев.

Мальдонадо известен российским болельщикам по поединку против Федора Емельяненко, в котором он уступил по очкам. Брандао одержал две победы в России, в частности, эффектным болевым приемом "геликоптер" над россиянином Мурадом Мачаевым.

Пальхарес в дебютном поединке в Fight Nights 7 июля одержал победу в первом раунде над российским бойцом Алексеем Ивановым болевым приемом на ногу.

Все трое бразильских бойцов имеют опыт выступлений в сильнейшей лиге мира - Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).