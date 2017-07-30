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Арбитражный суд в США рассмотрит допинговые дела бойцов Тухугова и Магомедова

Спорт
30 июля, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля /ТАСС

Ранее стало известно, что в допинг-пробах спортсменов был обнаружен остарин

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Руслан Магомедов (слева)

Руслан Магомедов (слева)

© AP Photo/Michael Thomas

МОСКВА, 30 июля /ТАСС/. Арбитражный суд в США рассмотрит дела российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Руслана Магомедова, которые обвиняются в употреблении запрещенных препаратов. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсменов Ризван Магомедов.

"Мы потребовали рассмотрения дела в арбитражном суде. Ждем даты", - сказал Магомедов.

Ранее стало известно, что в допинг-пробах бойцов был обнаружен остарин. В отношении Тухугова и Магомедова в Абсолютном борцовском чемпионате (UFC) было проведено расследование.

В активе Тухугова 18 побед и четыре поражения в ММА. На счету Магомедова 14 побед и одно поражение.

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