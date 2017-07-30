Арбитражный суд в США рассмотрит допинговые дела бойцов Тухугова и Магомедова

МОСКВА, 30 июля /ТАСС/. Арбитражный суд в США рассмотрит дела российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Руслана Магомедова, которые обвиняются в употреблении запрещенных препаратов. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсменов Ризван Магомедов.

"Мы потребовали рассмотрения дела в арбитражном суде. Ждем даты", - сказал Магомедов.

Ранее стало известно, что в допинг-пробах бойцов был обнаружен остарин. В отношении Тухугова и Магомедова в Абсолютном борцовском чемпионате (UFC) было проведено расследование.

В активе Тухугова 18 побед и четыре поражения в ММА. На счету Магомедова 14 побед и одно поражение.