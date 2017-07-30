ФК "Арарат" объявил об отставке главного тренера Булатова

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сергей Булатов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Арарат". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тренер подал в отставку в связи с семейными обстоятельствами, и московский клуб удовлетворил просьбу 45-летнего Булатова.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Аркадий Имреков.

Московский "Арарат" основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне "Центр". В составе команды играют такие футболисты, как Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко, Алексей Лебеденко. После двух стартовых матчей в активе команды четыре очка.