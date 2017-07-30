Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

ТАСС, 30 июля. Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Венгрии - этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен. Третье место занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят, оштрафованный на три позиции на старте гонки за блокировку канадского пилота "Уильямса" Лэнса Стролла в первом сегменте квалификации, финишировал 12-м. Однако из-за пятисекундного штрафа датского пилота "Хааса" Кевина Магнуссена россиянин занял 11-е место в итоговом протоколе. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял седьмое место. Шотландский гонщик "Уильямса" Пол ди Реста, заменивший по ходу Гран-при заболевшего бразильца Фелипе Массу, был вынужден сойти за шесть кругов до финиша из-за технических проблем с машиной.

За инцидент со Строллом Квят получил один штрафной балл к суперлицензии. В настоящее время российский гонщик имеет в активе 10 штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после их выдачи. Если гонщик наберет за год 12 баллов, то он пропустит одну гонку.

Первые штрафные баллы сгорят у Квята 23 октября.

В общем зачете Феттель упрочил свое преимущество, в его активе 202 очка по итогам 11 гонок. Второе место сохранил британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (188), третье занимает Боттас (169).

Гран-при Венгрии - последний этап перед четырехнедельной летней паузой в чемпионате. Гран-при Бельгии пройдет с 24 по 27 августа.