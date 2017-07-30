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Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Спорт
30 июля, 16:58 дата обновления: 30 июля, 17:10 UTC+3 ТАСС

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял 11-е место

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Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

© EPA/Szilard Koszticsak

ТАСС, 30 июля. Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Венгрии - этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Вторым стал его партнер по команде финн Кими Райкконен. Третье место занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

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Даниил Квят

Квят потеряет три места на старте гонки Гран-при Венгрии из-за штрафа

Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят, оштрафованный на три позиции на старте гонки за блокировку канадского пилота "Уильямса" Лэнса Стролла в первом сегменте квалификации, финишировал 12-м. Однако из-за пятисекундного штрафа датского пилота "Хааса" Кевина Магнуссена россиянин занял 11-е место в итоговом протоколе. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял седьмое место. Шотландский гонщик "Уильямса" Пол ди Реста, заменивший по ходу Гран-при заболевшего бразильца Фелипе Массу, был вынужден сойти за шесть кругов до финиша из-за технических проблем с машиной.

За инцидент со Строллом Квят получил один штрафной балл к суперлицензии. В настоящее время российский гонщик имеет в активе 10 штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после их выдачи. Если гонщик наберет за год 12 баллов, то он пропустит одну гонку.

Первые штрафные баллы сгорят у Квята 23 октября.

В общем зачете Феттель упрочил свое преимущество, в его активе 202 очка по итогам 11 гонок. Второе место сохранил британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (188), третье занимает Боттас (169).

Гран-при Венгрии - последний этап перед четырехнедельной летней паузой в чемпионате. Гран-при Бельгии пройдет с 24 по 27 августа.

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Немецкий гонщик "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

Задание перед каникулами: Квят в Венгрии попробует избежать дисквалификации на одну гонку

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