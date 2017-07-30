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Гол Зуева принес "Ростову" победу над "Амкаром" в матче чемпионата России

Спорт
30 июля, 17:01 дата обновления: 30 июля, 17:12 UTC+3 ТАСС

Встреча в Перми завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовской команды

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Болельщики "Ростова"

Болельщики "Ростова"

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 30 июля. Пермский "Амкар" дома проиграл "Ростову" со счетом 0:1 в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Звезда".

Гол на 69-й минуте забил 21-летний полузащитник Александр Зуев, арендованный "Ростовом" у московского "Спартака". Зуев отличился впервые в высшем дивизионе чемпионата страны. В составе красно-белых он принял участие в 27 играх, в том числе в Кубке страны и Лиге Европы. Вторую часть прошлого сезона футболист молодежной сборной России провел на правах аренды в самарских "Крыльях Советов" (11 матчей).

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В составе ростовской команды дебютировал 28-летний вратарь Сергей Песьяков. Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев сделал пять замен в стартовом составе по сравнению с матчем второго тура с "Анжи" (0:1). На скамейке запасных остались защитники Николай Зайцев и Петар Занев, полузащитник Алихан Шаваев и Михаил Костюков, а также нападающий Алексей Гасилин. Впервые в стартовом составе команды вышел полузащитник Александр Рязанцев, арендованный у "Зенита".

"Амкар" и "Ростов" провели 27-й матч в истории розыгрыша чемпионата России и в девятый раз победила ростовская команда.

"Амкар" наравне с новичками лиги - "СКА-Хабаровском" и "Тосно" - остается единственной командой, которая не набрала в текущем сезоне ни одного очка и не забила ни одного гола. Клуб "Тосно" свой матч третьего тура против "Зенита" проведет позднее в воскресенье.

"Ростов" набрал четыре очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Амкар" занимает 14-е место. Следующий матч в чемпионате России "Амкар" проведет в Москве против  "Динамо" 5 августа. Днем ранее "Ростов" в Махачкале сыграет с "Анжи".

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