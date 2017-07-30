Кубинец установил новый мировой рекорд в чеканке мяча головой

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ГАВАНА, 30 июля. /ТАСС/. Бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес установил новый мировой рекорд владения мячом: в положении сидя он не давал ему упасть в течение 43 минут 5 секунд, чеканя исключительно головой. Об этом сообщило кубинское телевидение.
Достижение было зафиксировано в холле гаванской гостиницы "Копакабана". Предыдущий рекорд в этом виде жонглирования был установлен 15 октября 2016 года - также Эрнандесом. Тогда ему удалось продержать мяч в воздухе в течение 42 минут 2 секунд.
"Я много тренировал мышцы шеи, спины и живота, поскольку именно на них ложится основная нагрузка. Самая большая сложность в жонглировании головой - удерживать мяч ровно, потому что он постоянно "скатывается" в разные стороны", - рассказал 51-летний кубинец. Для поддержания хорошей физической формы Эрнандес как минимум два раза в неделю совершал пятикилометровые пробежки. Как признался бывший футболист, ему лучше удается чеканить мяч головой, нежели ногами.
Два достижения Эрнандеса внесены в Книгу рекордов Гиннесса: за одну минуту он отбил мяч головой 319 раз и чеканил мяч в течение 1 часа 28 минут исключительно бедрами. Есть у спортсмена и другие интересные результаты. Жонглируя мячом, он пробежал стометровку за 17,83 секунды, одолел марафонскую дистанцию за 7 часов 17 минут и, отбивая мяч всеми частями тела, не давал ему упасть в течение 19 часов 10 минут.
Эрнандес рассказал, что планирует в этом году побить еще два мировых рекорда в чеканке мяча, однако не уточнил, какие именно.