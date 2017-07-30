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Семин: "Анжи" - неприятная команда, которую "Локомотиву" было сложно обыграть

Спорт
30 июля, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

В составе "Локомотива" дебютировал защитник Мацей Рыбус, перешедший в июле из французского "Лиона", поляк появился на поле после перерыва

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Юрий Семин

Юрий Семин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Анжи" является неприятной командой, которую очень сложно обыграть из-за хороших оборонительных действий. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В воскресенье "Локомотив" в матче третьего тура чемпионата России на своем поле обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 1:0.

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"Тяжелая игра, особенно первый тайм, "Анжи" хорошо оборонялся, это неприятная команда, которую сложно обыграть. У нас не получалось забить быстрый гол, а во втором тайме стало больше простора, мы быстрее передавали друг другу мяч. Могли забить раньше, были две хорошие ситуации, но хорошо, что в итоге выиграли. Во втором тайме все хорошо играли, но в первом имели проблемы", - сказал Семин.

В составе "Локомотива" дебютировал защитник Мацей Рыбус, перешедший в июле из французского "Лиона", поляк появился на поле после перерыва. "Рыбус квалифицированный игрок, ему нужно набрать кондиции, после чего он нам поможет. Что касается Фарфана, я считаю, что он играл неплохо, проделал большой объем работы, имел два момента, но не хватило везения. Он оказывал большое давление в центральной оси", - отметил тренер.

После трех туров чемпионата России "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. В следующем туре 5 августа железнодорожники на своем поле сыграют против "СКА-Хабаровска".

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