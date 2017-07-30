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Григорян: замены ФК "Анжи" ослабили команду в матче с "Локомотивом"

Спорт
30 июля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

В воскресенье махачкалинский "Анжи" в матче третьего тура чемпионата России на выезде проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 0:1

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Александр Григорян

Александр Григорян

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Замены футбольного клуба "Анжи" в матче чемпионата России с "Локомотивом" ослабили игру махачкалинской команды. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер махачкалинского клуба Александр Григорян.

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В воскресенье махачкалинский "Анжи" в матче третьего тура чемпионата России на выезде проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 0:1.

"В первом тайме мы справились с задачами. Затем я выпустил на поле двух нападающих и одного флангового игрока, и эти замены не сработали вообще, все вышедшие футболисты ослабили нашу игру, поэтому это была ошибка", - сказал Григорян.

"Во втором тайме "Локомотив" владел не просто территориальным преимуществом, но и игровым. Да, мы проводили контратаки, из которых две могли завершиться голом, но это не то, на что мы рассчитывали. Поэтому во втором тайме "Локомотив" нас полностью переиграл, счет справедливый", - отметил тренер.

В следующем туре 4 августа махачкалинцы на своем поле примут "Ростов".

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