Григорян: замены ФК "Анжи" ослабили команду в матче с "Локомотивом"

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Замены футбольного клуба "Анжи" в матче чемпионата России с "Локомотивом" ослабили игру махачкалинской команды. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер махачкалинского клуба Александр Григорян.
В воскресенье махачкалинский "Анжи" в матче третьего тура чемпионата России на выезде проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 0:1.
"В первом тайме мы справились с задачами. Затем я выпустил на поле двух нападающих и одного флангового игрока, и эти замены не сработали вообще, все вышедшие футболисты ослабили нашу игру, поэтому это была ошибка", - сказал Григорян.
"Во втором тайме "Локомотив" владел не просто территориальным преимуществом, но и игровым. Да, мы проводили контратаки, из которых две могли завершиться голом, но это не то, на что мы рассчитывали. Поэтому во втором тайме "Локомотив" нас полностью переиграл, счет справедливый", - отметил тренер.
В следующем туре 4 августа махачкалинцы на своем поле примут "Ростов".