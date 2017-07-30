Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России выиграла общекомандный зачет Всемирных игр в Польше

Спорт
30 июля, 19:54 UTC+3 ТАСС

В заключительный день российские спортсмены завоевали шесть медалей - одну золотую, три серебряные и две бронзовые

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 июля. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете Всемирных игр, которые завершились в польском Вроцлаве.

Смотрите также
Виталий Мутко

Мутко: россияне не оставили шансов соперникам на Всемирных играх в Польше

В заключительный день российские спортсмены завоевали шесть медалей - одну золотую, три серебряные и две бронзовые, все награды были завоеваны в тайском боксе. Чемпионкой стала Светлана Винникова (весовая категория до 60 кг), серебряные медали на счету Владимира Кузьмина (до 67 кг), Александра Абрамова (до 57 кг) и Валерии Дроздовой (до 54 кг), бронза у Асланбека Зикреева (до 54 кг) и Ивана Григорьева (до 75 кг).

Сборная России завоевала 28 золотых, 21 серебряную, 14 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (18-10-14), на третьем - сборная Италии (16-13-13). На предыдущих Играх в 2015 году россияне стали вторыми (17-24-12), уступив итальянцам (18-13-18).

Всемирные игры проходили в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука.

Смотрите также

Россияне завоевали шесть медалей в девятый день Всемирных игр в Польше

Казань или Сочи могут принять Всемирные игры 2025 года

Сборная России завоевала серебро и две бронзы в восьмой день Всемирных игр

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о введении курортного сбора
2
Путин подписал закон о запрете анонимайзеров
3
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
4
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
7
Путин подписал закон об изменении порядка выборов президента РАН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама