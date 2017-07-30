Сборная России выиграла медальный зачет Сурдлимпийских игр

ТАСС, 30 июля. Россияне заняли первое место в общекомандном зачете Сурдлимпийских игр в турецком Самсуне.

В заключительный соревновательный день российские спортсмены завоевали четыре медали - две золотые и две серебряные, все награды были завоеваны в соревнованиях по тхэквондо. Чемпионами стали Александр Баркалов (весовая категория свыше 80 кг) и Марина Дроздова (до 57 кг), серебро у Эвелины Карпинской (до 49 кг) и Шамиля Исакова (до 80 кг).

Сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую). На втором месте команда Украины - 99 (21-42-36), на третьем - сборная Южной Кореи 52 (18-20-14). На предыдущих Играх в Софии россияне также стали первыми (67-52-58).

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.