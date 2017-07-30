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Жуков: чемпионат мира в Будапеште стал прорывом для российского плавания

Спорт
30 июля, 20:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Глава ОКР отметил колоссальный интерес к турниру в Венгрии

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Александр Жуков

Александр Жуков

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат мира по водным видам спорта, завершившийся в воскресенье в Будапеште, ознаменовался прорывом для российского плавания. Таким мнением с ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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Сборная России заняла третье место в медальном зачете турнира. В активе команды 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Российская команда по плаванию завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда в копилке россиян было 11 медалей (4-5-2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине).

"Этот чемпионат стал настоящим прорывом для наших пловцов, мы долгое время были "на подходе", а золотых медалей на Играх не было, не везло, - отметил Жуков. - Сейчас подросли те, кто еще несколько лет назад выигрывали на Юношеских играх в Нанкине в 2014 году, это Антон Чупков, Евгений Рылов, вчерашние юниоры. Начинали на юношеском фестивале, затем на юношеской Олимпиаде. Подошло время, когда те, кто успешно выступал на юниорском уровне, выходят на первые позиции".

Чупков был двукратным чемпионом Игр в Нанкине, где дважды побил юниорский мировой рекорд. Рылов выиграл тогда золото в заплывах на спине на 50 (с мировым юниорским рекордом) и 100 метров, а также в эстафете комплексным плаванием.

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"Рад за Юлию Ефимову, которая продолжает радовать нас своими результатами. Ее золото всегда очень важно для всех нас, - подчеркнул Жуков. - Как всегда блестящий результат, несмотря на смену поколений, показала наша команда по синхронному плаванию, смешанный дуэт. В элиту прыжков в воду наконец вернулись Илья Захаров и Евгений Кузнецов, подтвердили олимпийскую бронзу наши ватерполистки".

Жуков отметил колоссальный интерес к чемпионату мира. "Соревнования были организованы очень здорово. Интерес к турниру просто колоссальный, трибуны полны. Прекрасный турнир", - отметил глава ОКР.

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 2017 ГОДА

Золото

Светлана Колесниченко (синхронное плавание, соло, техническая программа)
Светлана Колесниченко (синхронное плавание, соло произвольная программа)
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (синхронное плавание, дуэт, техническая программа)
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (синхронное плавание, дуэт, произвольная программа)
Михаэла Каланча и Александр Мальцев (синхронное плавание, смешанный дуэт, произвольная программа)
Сборная России по синхронному плаванию (группа, техническая программа)
Сборная России по синхронному плаванию (группа, произвольная программа)
Илья Захаров и Евгений Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина)
Юлия Ефимова (плавание на 200 м брассом)
Антон Чупков (плавание на 200 м брассом)
Евгений Рылов (плавание на 200 м на спине)

Серебро

Михаэла Каланча и Александр Мальцев (синхронное плавание, смешанный дуэт, техническая программа)
Александр Бондарь и Виктор Минибаев (синхронные прыжки с вышки)
Надежда Бажина (прыжки с метрового трамплина)
Мужская сборная России по плаванию (эстафета 4×200 м вольным стилем)
Юлия Ефимова (плавание на 50 м брассом)
Женская сборная России по плаванию (эстафета 4x100 м комплексным плаванием)

Бронза

Илья Захаров (прыжки с трехметрового трамплина)
Надежда Бажина и Кристина Ильиных (синхронные прыжки с трехметрового трамплина)
Евгений Дратцев (плавание на открытой воде на дистанции 25 км)
Женская сборная России по водному поло
Александр Красных (плавание на 200 м вольным стилем)
Кирилл Пригода (плавание на 100 м брассом)
Юлия Ефимова (плавание на 100 м брассом)
Мужская сборная России по плаванию (эстафета 4x100 м комплексным плаванием)

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