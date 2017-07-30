Мещеряков заявил, что ничего не знает о переговорах "Локомотива" с футболистом Дзюбой

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков ничего не знает о переговорах железнодорожников с "Зенитом" по аренде нападающего петербургской команды Артема Дзюбы. Об этом Мещеряков заявил журналистам.
Ранее портал "Чемпионат.ком" сообщил о том, что "Локомотив" ведет переговоры с "Зенитом" по аренде 28-летнего Дзюбы.
"Я сам сегодня прочитал, что ведутся переговоры с Дзюбой, и он должен согласиться на понижение зарплаты. Если согласен на существенное понижение, мы его возьмем. Вообще в каждой шутке есть доля шутки. Честно говоря, не знаю про его переход, мне, по крайней мере, еще ничего не сообщали", - сказал Мещеряков.
В сезоне-2016/17 Дзюба провел 33 игры за "Зенит", в том числе шесть в Лиге Европы, в которых отметился 14 голами. В текущем сезоне нападающий провел за "Зенит" три игры, одну из которых в Лиге Европы, не забив ни одного гола.