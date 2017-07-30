Романцов: сборная России на Сурдлимпиаде в Турции упрочила свои лидирующие позиции

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уверенная победа в общекомандном зачете на летних Сурдлимпийских играх говорит о том, что сборная России смогла упрочить лидирующие позиции в мире. Такое мнение ТАСС высказал президент Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов.

На завершившейся в турецком Самсуне Сурдлимпиаде сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет соревнований. На втором месте команда Украины - 99 (21-42-36), на третьем - сборная Южной Кореи 52 (18-20-14). Российская команда была первой в общекомандном зачете на двух последних летних Сурдлимпиадах. В 2009 году россияне завоевали 98 медалей (29-41-28), в 2013 году - 177 наград (67-52-58).

"Главной задачей нашей команды образца 2017 года на летних Сурдлимпийских играх было именно упрочение лидерских позиций, добытых в Софии в 2013 году. Это удалось, команда подтвердила статус сильнейшей в мире за явным преимуществом. В связи с этим могу выразить удовлетворение результатами, показанными командой. Отмечу хорошую организацию Игр, обустроенные по высшему разряду спортивные объекты, отличную медийную составляющую и, конечно же, радушие хозяев Игр - турков", - отметил Романцов.

"После результатов Сурдлимпиады четырехлетней давности многим казалось, что превысить то достижение российской команды по завоеванным медалям будет крайне сложно. Жизнь показала, что нет ничего невозможного, надо лишь упорно работать и верить в свою цель", - добавил он.

В Сурдлимпиаде участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.