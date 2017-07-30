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Сальников: успех российских пловцов на ЧМ-2017 является плодом многолетней работы

Спорт
30 июля, 21:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Российская команда по плаванию завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало лучшим результатом на ЧМ с 1994 года

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Владимир Сальников

Владимир Сальников

© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Успешное выступление сборной России по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта является результатом многолетней работы. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Российская команда по плаванию завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда на счету сборной России было 11 медалей (4-5-2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине).

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"Хотелось бы поздравить всех ребят, которые доказали, что мы можем бороться с сильнейшими пловцами мира. Также хочу поздравить тренеров, которые доказали, что они могут быть лучшими тренерами мира. И поэтому этот букет медалей, который дополнили мужская и женская эстафеты в последний день соревнований, для нас очень дорог. Я считаю, что это успех, конечно, всех, кто готовился долгие годы", - заявил Сальников.

"Отрадно, что скептики, которые нас все время хоронили, здесь остались ни с чем, только разводили руки, не понимая, как это могло произойти, - продолжил он. - Я хочу сказать, что эта работа велась годы, чтобы вырастить смену. У нас внутри сборной серьезная конкуренция, и это дает результат".

В воскресенье в венгерском Дьёре завершился Европейский юношеский фестиваль, на котором сборная России стала победительницей общекомандного зачета в плавании. "Хочется поблагодарить команду, которая выступала на юношеском олимпийским фестивале в Дьёре и выиграла 15 золотых медалей. Это наша будущая смена, и если мы их поддержим, то сделаем наши успехи в плавании закономерными. Эти усилия должны приложить федерация, Олимпийский комитет России, министерство спорта, спонсоры", - поделился мнением Сальников.

"Уверен, что у нас есть будущее, и мы показали, что многое можем", - заключил он.

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