Австрийские футболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 30 июля. Сборная Австрии в серии пенальти одержала победу над командой Испании в четвертьфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Нидерландах.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0. В серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее оказались австрийки - 5:3.

В полуфинале сборная Австрии встретится с командой Дании. Чемпионат Европы завершится 6 августа.