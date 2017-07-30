Австрийские футболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

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ТАСС, 30 июля. Сборная Австрии в серии пенальти одержала победу над командой Испании в четвертьфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Нидерландах.
Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0. В серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее оказались австрийки - 5:3.
В полуфинале сборная Австрии встретится с командой Дании. Чемпионат Европы завершится 6 августа.