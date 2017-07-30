Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: сборная России по плаванию имеет отличные шансы на Олимпийских играх 2020 года

Спорт
30 июля, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

Российская команда по плаванию завоевала на чемпионате мира по водным видам спорта три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на ЧМ с 1994 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Рылов

Евгений Рылов

© EPA/Tibor Illyes

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборная России по плаванию имеет отличные перспективы побороться за медали на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира по плаванию на короткой воде 2010 года, серебряный призер Олимпийских игр - 2008 Евгений Лагунов.

Российская команда по плаванию завоевала на чемпионате мира по водным видам спорта три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на ЧМ с 1994 года, когда на счету сборной России было 11 медалей (4-5-2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине).

"С такими результатами у российских пловцов отличные шансы на победу в Токио. У нас молодая сборная, им есть, что доказывать, и в первую очередь - самим себе. Антон Чупков, Кирилл Пригода, Евгений Рылов - это ребята, способные составить конкуренцию сильнейшим пловцам мирового уровня, а те результаты, которые наши парни демонстрируют сейчас, далеко не предел. Уверен, что это предвестники будущих олимпийских побед", - сказал Лагунов.

"Женская сборная также может побороться за медали олимпийского первенства. Юлия Ефимова не только задает отличный темп, но и показывает достойный пример, к которому стоит стремиться. Хорошие результаты показывают и другие девчонки, так что, думаю, наши девушки по количеству медалей не должны уступить мужской сборной", - добавил собеседник ТАСС.

Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, завоевав 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Первыми стали американцы (21-12-13), вторыми - китайцы (12-12-6).

Смотрите также

Мутко: чемпионат мира по водным видам стал хорошим заделом для России к Олимпиаде-2020

Колобков: результаты сборной России на ЧМ в Будапеште превысили все ожидания

Сальников: успех российских пловцов на ЧМ-2017 является плодом многолетней работы

Жуков: чемпионат мира в Будапеште стал прорывом для российского плавания

Вынырнули: российские пловцы спустя 14 лет - вновь в лидерах на чемпионате мира

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
2
Постпред США при ООН: время для переговоров с КНДР прошло
3
МИД Румынии пояснил, почему глава министерства не полетел транзитом через Москву
4
Путин: отношение США к России если и поменяется, то не скоро
5
Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки
6
Уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено на Кубани
7
Путин подписал закон о введении курортного сбора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама