Эксперт: сборная России по плаванию имеет отличные шансы на Олимпийских играх 2020 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сборная России по плаванию имеет отличные перспективы побороться за медали на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира по плаванию на короткой воде 2010 года, серебряный призер Олимпийских игр - 2008 Евгений Лагунов.

Российская команда по плаванию завоевала на чемпионате мира по водным видам спорта три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на ЧМ с 1994 года, когда на счету сборной России было 11 медалей (4-5-2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине).

"С такими результатами у российских пловцов отличные шансы на победу в Токио. У нас молодая сборная, им есть, что доказывать, и в первую очередь - самим себе. Антон Чупков, Кирилл Пригода, Евгений Рылов - это ребята, способные составить конкуренцию сильнейшим пловцам мирового уровня, а те результаты, которые наши парни демонстрируют сейчас, далеко не предел. Уверен, что это предвестники будущих олимпийских побед", - сказал Лагунов.

"Женская сборная также может побороться за медали олимпийского первенства. Юлия Ефимова не только задает отличный темп, но и показывает достойный пример, к которому стоит стремиться. Хорошие результаты показывают и другие девчонки, так что, думаю, наши девушки по количеству медалей не должны уступить мужской сборной", - добавил собеседник ТАСС.

Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, завоевав 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Первыми стали американцы (21-12-13), вторыми - китайцы (12-12-6).