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Российские баскетболистки победили на ЧМ среди игроков не старше 19 лет

Спорт
30 июля, 23:58 UTC+3 ТАСС

В финале россиянки выиграли у американок со счетом 86:82

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ТАСС, 30 июля. Сборная России по баскетболу стала победителем чемпионата мира среди девушек (игроки до 19 лет). Соревнования проходили в Италии.

В финале россиянки обыграли команду США со счетом 86:82. В матче за третье место сборная Канады оказалась сильнее команды Японии - 67:60.

Чемпионат мира среди девушек до 19 лет проводится с 1985 года. Дважды - в 1985 и 1989 годах - на турнире побеждали спортсменки СССР. Американские баскетболистки выигрывали мировое первенство семь раз, причем они становились победительницами шести последних турниров.

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