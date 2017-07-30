Российские баскетболистки победили на ЧМ среди игроков не старше 19 лет

ТАСС, 30 июля. Сборная России по баскетболу стала победителем чемпионата мира среди девушек (игроки до 19 лет). Соревнования проходили в Италии.

В финале россиянки обыграли команду США со счетом 86:82. В матче за третье место сборная Канады оказалась сильнее команды Японии - 67:60.

Чемпионат мира среди девушек до 19 лет проводится с 1985 года. Дважды - в 1985 и 1989 годах - на турнире побеждали спортсменки СССР. Американские баскетболистки выигрывали мировое первенство семь раз, причем они становились победительницами шести последних турниров.