Итальянец Галлинари сломал руку в драке с соперником и пропустит Евробаскет

ТАСС, 31 июля. Форвард сборной Италии и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" Данило Галлинари пропустит чемпионат Европы из-за перелома руки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Италии.

Галлинари получил травму в товарищеском матче со сборной Нидерландов на Кубке Трентино. В одном из игровых эпизодов в борьбе за подбор его толкнул соперник. Итальянец не сдержался и набросился на голландца, ударив его кулаком в голову, но в результате травмировался сам, сломав правую руку.

Danilo Gallinari fractured his right hand after throwing a punch in a "friendly match" against the Netherlands.



( via @SkySports) pic.twitter.com/8dDuGyDRR5 — Stadium (@watchstadium) 30 июля 2017 г.

На восстановление 28-летнему баскетболисту понадобится 40 дней, а это значит, что он пропустит Евробаскет.

В начале июля Галлинари подписал с "Клипперс" трехлетний контракт на 65 млн долларов.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния).