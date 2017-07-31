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Итальянец Галлинари сломал руку в драке с соперником и пропустит Евробаскет

Спорт
31 июля, 2:22 UTC+3 ТАСС

Форвард сборной Италии ударил в голову голландского баскетболиста, грубо сыгравшего против него, но в результате сам получил травму

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Данило Галлинари

Данило Галлинари

© EPA/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 31 июля. Форвард сборной Италии и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" Данило Галлинари пропустит чемпионат Европы из-за перелома руки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Италии.

Галлинари получил травму в товарищеском матче со сборной Нидерландов на Кубке Трентино. В одном из игровых эпизодов в борьбе за подбор его толкнул соперник. Итальянец не сдержался и набросился на голландца, ударив его кулаком в голову, но в результате травмировался сам, сломав правую руку.

На восстановление 28-летнему баскетболисту понадобится 40 дней, а это значит, что он пропустит Евробаскет.

В начале июля Галлинари подписал с "Клипперс" трехлетний контракт на 65 млн долларов.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния).

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