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Кириленко назвал невероятной победу российских баскетболисток на ЧМ среди девушек

Спорт
31 июля, 3:35 UTC+3 ТАСС

В финале россиянки были сильнее американок, выигравших шесть предыдущих мировых первенств

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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 31 июля. Победа сборной России по баскетболу на чемпионате мира среди девушек (игроки до 19 лет) - это невероятный, фантастический успех. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, которого цитирует пресс-служба РФБ

В финале мирового первенства, проходившего в Италии, россиянки обыграли команду США со счетом 86:82. Предыдущая победа отечественных баскетболисток на этом турнире была добыта еще сборной СССР в 1989 году. С тех пор на мировом первенстве побеждали только американки.

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"Потрясающий успех нашей сборной! Отличный матч и фантастическая победа, - поделился впечатлениями Кириленко, присутствовавший на матче. - Я уже сказал девочкам, что именно в таких играх рождаются великие игроки, великие команды. Не тогда, когда ты ведешь весь матч, или, наоборот, проигрываешь и вытаскиваешь в концовке, а когда вся игра идет с такими перепадами, и огромное количество раз меняется лидер".

По итогам турнира две россиянки были включены в символическую пятерку лучших баскетболисток турнира - центровая Мария Вадеева (признана самым ценным игроком) и капитан команды форвард Раиса Мусина.

Президент РФБ отметил, что в финальной встрече россиянки проявили "фантастическую волю и характер", заслужив победу. "Я еще в начале лета говорил, что у нас действительно очень крутое молодое поколение. Им, конечно, еще расти и расти в своем мастерстве. Тем не менее, сегодня они всем все доказали и показали", - подчеркнул он.

"Хочу отметить отличную работу старшего тренера Александра Ковалева и всего штаба сборной. От всей души поздравляю всех с этим невероятным успехом! У нас появились первые чемпионы мира в молодежном баскетболе. И вторые в истории России после победы в этом году женской сборной по баскетболу 3х3", - подытожил глава федерации.

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