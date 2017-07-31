"Миннесота" подписала с Нидеррайтером пятилетний контракт на $26 млн

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ТАСС, 31 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" заключил новое пятилетнее соглашение со швейцарским форвардом Нино Нидеррайтером. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
24-летний нападающий находился в статусе ограниченно свободного агента. По новому контракту он получит $26,25 млн (5,25 млн в год).
Швейцарец был выбран "Айлендерс" на драфте-2010 под общим пятым номером, обменян в "Миннесоту" в 2013 году. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он набрал 57 очков (25+32) в 82 матчах, проведя лучший сезон в карьере. Всего за четыре сезона в команде форвард отыграл 325 матчей, в которых набрал 173 очка (83+90).
Нидеррайтер является единственным швейцарцем в истории НХЛ, набиравшим не менее 20 очков за сезон. Данный рубеж ему удалось превзойти трижды.