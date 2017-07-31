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Баффер: Поветкин составит конкуренцию чемпионам мира

Спорт
31 июля, 8:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Ранее российский боксер был возвращен в рейтинги WBA, WBO и IBF после допинг-скандалов

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский боксер- супертяжеловес Александр Поветкин сможет составить конкуренцию действующим обладателям чемпионских титулов по престижным версиям. Такое мнение ТАСС высказал ринг-анонсер Майкл Баффер.

Ранее Поветкин был возвращен в рейтинги Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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"Я очень уважаю Сашу, хорошо, что его дела наладились, - сказал Баффер. - Первый раз его отстраняли за применение мельдония, мы все помним эту историю, а во второй нашли микроскопические следы запрещенного вещества в пробе. Саша - один из сильнейших боксеров в супертяжелом весе и, конечно, он еще дойдет до чемпионских боев и сможет составить конкуренцию любому из чемпионов".

В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA. 17 июля россиянин вошел в число "чистых" боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг- пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF.

Чемпионом мира WBC является Уайлдер, обладателем титулов WBA и IBF - англичанин Энтони Джошуа, WBO - новозеландец Джозеф Паркер.

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