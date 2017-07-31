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Чемпион Европы - 2007 Быков вошел в тренерский штаб сборной России по баскетболу

Спорт
31 июля, 11:02 UTC+3 ТАСС

Сергей Быков в прошлом году был капитаном сборной России и помог команде выйти финальный раунд чемпионата Европы 2017 года

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Сергей Быков (справа)

Сергей Быков (справа)

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 31 июля. Чемпион Европы по баскетболу 2007 года Сергей Быков вошел в тренерский штаб мужской национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

В настоящее время сборная России готовится к чемпионат Европу, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

"Рад вновь присоединиться к сборной, теперь в новом качестве, - сказал 34-летний Быков. - Надеюсь, что мой опыт и репутация помогут команде удачно выступить на Евробаскете".

"Мы хотим, чтобы в сборной существовала преемственность. Сергей всегда помогал команде в качестве игрока, а теперь будет полезен в качестве тренера", - отметил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Быков в прошлом году был капитаном сборной России и помог команде выйти финальный раунд чемпионата Европы 2017 года. Прошедший сезон он провел в саратовском "Автодоре".

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