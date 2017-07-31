Чемпион Европы - 2007 Быков вошел в тренерский штаб сборной России по баскетболу

Санкт-Петербург примет чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2018 годуСпорт 31 июля, 12:45
Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020Спорт 31 июля, 12:43
Песков: у Кремля нет сомнений, что ужесточение санкций США против РФ обретет форму законаПолитика 31 июля, 12:31
Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизниКультура 31 июля, 12:19
Источник: немецкий защитник Бадштубер отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 июля, 12:17
Инвестиции РЖД в развитие Северной желдороги в I полугодии составили 6,4 млрд руб.Транспорт 31 июля, 12:16
Макфол: россиянам, возможно, придется месяцами ожидать выдачи виз в СШАМеждународная панорама 31 июля, 12:11
Избирком отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах свердловского губернатораПолитика 31 июля, 12:03
"Транснефть" в июле выполнила план отгрузки нефти во всех портах кроме НовороссийскаТранспорт 31 июля, 11:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 31 июля. Чемпион Европы по баскетболу 2007 года Сергей Быков вошел в тренерский штаб мужской национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.
В настоящее время сборная России готовится к чемпионат Европу, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль) и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.
"Рад вновь присоединиться к сборной, теперь в новом качестве, - сказал 34-летний Быков. - Надеюсь, что мой опыт и репутация помогут команде удачно выступить на Евробаскете".
"Мы хотим, чтобы в сборной существовала преемственность. Сергей всегда помогал команде в качестве игрока, а теперь будет полезен в качестве тренера", - отметил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.
Быков в прошлом году был капитаном сборной России и помог команде выйти финальный раунд чемпионата Европы 2017 года. Прошедший сезон он провел в саратовском "Автодоре".