КДК РФС вновь рассмотрит неправильный выход игроков "Арсенала" из автобуса

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неправильный выход игроков тульского "Арсенала" из автобуса перед матчем третьего тура чемпионата России против казанского "Рубина". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась победой "Рубина" со счетом 2:1 . "Арсенал" был оштрафован на 10 тысяч рублей за аналогичный инцидент по итогам встречи второго тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском" (1:0).

"Во встрече "Рубин" - "Арсенал" будет рассмотрено нарушение тульским клубом технического регламента РФПЛ пункта 4.1. В отчете делегата матча написано, что игроки клуба выходили через переднюю и заднюю двери автобуса. Также по итогам данного матча будет рассмотрен выход за пределы технической зоны наставника казанцев Курбана Бердыева", - сказал Григорьянц.

Согласно регламенту Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд.

Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве.