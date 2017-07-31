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Тренировочная база в Нижегородской области получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Спорт
31 июля, 11:19 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 31, июля. /ТАСС

На территории тренировочной базы построен шестиэтажный гостиничный комплекс, пресс-центр, зоны отдыха, спа-комплекс, фитнес-зал, тренажерный зал, помещения медицинского центра и фито-бар

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Тренировочная база в городе Бор Нижегородской области, построенная в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс- службе правительства Нижегородской области.

"В настоящее время получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Вся инфраструктура на базе предусмотрена, в первую очередь, для футбола. Но база специально строилась рядом с ФОКом "Красная горка", что дает нам возможность принимать здесь спортсменов и по другим видам спорта. Например, это могут быть зимние дисциплины: хоккей, фигурное катание", - приводят слова заместителя губернатора Дмитрия Сватковского в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, на территории тренировочной базы построен шестиэтажный гостиничный комплекс, в котором есть 75 номеров для проживания, пресс-центр, зоны отдыха, спа-комплекс, фитнес-зал, тренажерный зал, помещения медицинского центра и фито-бар. Футбольное поле на территории тренировочной базы отвечает требованиям Международной федерации футбола, на нем выращен натуральный газон, для которого есть все необходимые инженерные сооружения - система дренажа, автоматический полив, подогрев.

"На всех спортивных объектах, готовящихся в регионе к чемпионату мира по футболу в России, после турнира будут заниматься как нижегородские профессиональные спортсмены, так и воспитанники спортшкол", - приводят слова главы региона Валерия Шанцева в пресс-службе.

В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей, в том числе встреча 1/4 финала. Региональная программа подготовки Нижегородской области к турниру предусматривает строительство порядка 50 объектов. Общий объем финансирования из всех источников - 71 млрд рублей, из них половина - это федеральные средства, многие проекты реализуются за счет частных инвестиций.

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