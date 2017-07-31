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Строительство кровли стадиона к ЧМ-2018 в Екатеринбурге полностью завершено

Спорт
31 июля, 11:25 UTC+3 ТАСС

Кровля стадиона опирается на восемь пилонов на высоте 45,5 м. Общая площадь крыши составила почти 28 тысяч квадратных метров

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© ТАСС/"Синара-Девелопмент"

ТАСС, 31 июля. Устройство навеса "Екатеринбург-Арены" - стадиона, который примет матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, - полностью завершено. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу компании "Синара-Девелопмент", генерального подрядчика по проекту реконструкции стадиона.

"Компания полностью завершила работы по устройству навеса спортивного объекта. Кровля стадиона опирается на восемь пилонов на высоте 45,5 м. Общая площадь крыши составила почти 28 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

На металлоконструкции крыши установлены профилированные листы, сверху уложено эластичное мембранное покрытие, выполненное из тентовой полимерной ткани повышенной прочности и высокой светонепроницаемости. Сейчас строители приступили к монтажу рам, на которые впоследствии будут монтировать табло. Всего на стадионе их будет четыре: два больших экрана размером 18 на 9 метров будут располагаться в чаше спортивного объекта, еще два дисплея установят на территории стадиона.

"Такое сочетание материалов защитит зрительские места как от осадков, так и от яркого солнца и позволит болельщикам комфортно проводить время на стадионе. С внутренней стороны металлоконструкции окрашены белой эмалью. Общий вес крыши спортивного объекта составил чуть больше шести тысяч тонн", - отметили в пресс-службе.

Кровля стадиона вогнутая. Для отвода ливневых стоков применена ультрасовременная система без использования насосов. "В России такие системы только начинают внедряться. Также установлена система мониторинга кровли и пилонов: специальное оборудование в режиме онлайн следит за состоянием крыши", - сказал генеральный директор "Синара- Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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