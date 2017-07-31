ФФР признает удовлетворительным выступление российских фехтовальщиков на ЧМ

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Итоги выступления сборной России на чемпионате мира будут признаны Федерацией фехтования России (ФФР) удовлетворительными. Об этом на пресс-конференции сообщил глава федерации Александр Михайлов.
Мировое первенство проходило с 19 по 26 июля в немецком Лейпциге. Российская сборная завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете. Впервые с 2011 года россиян опередила итальянская сборная (4-1-4).
"Общий итог чемпионата мира - положительный, удовлетворительный. Заседание бюро исполкома [федерации] будет голосовать именно за эту оценку. Второе место - не беда, у нас идет ротация кадров, спортсменов. Почти 50 процентов спортсменов [после Олимпиады 2016 года] ушли из сборной по разным причинам", - сказал Михайлов.
"То, что наша команда не очень хорошо выступила именно в командных соревнованиях, говорит о том, что идет притирка, создание команды. Будем надеяться, что именно нынешний состав и будет биться за высокие места на Олимпийских играх 2020 года", - добавил он.
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.