Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФФР признает удовлетворительным выступление российских фехтовальщиков на ЧМ

Спорт
31 июля, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Российская сборная на чемпионате мира завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Итоги выступления сборной России на чемпионате мира будут признаны Федерацией фехтования России (ФФР) удовлетворительными. Об этом на пресс-конференции сообщил глава федерации Александр Михайлов.

Смотрите также
Татьяна Гудкова

Сабля затупилась: сборная России по фехтованию на ЧМ-2017 сдала лидирующие позиции

Мировое первенство проходило с 19 по 26 июля в немецком Лейпциге. Российская сборная завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете. Впервые с 2011 года россиян опередила итальянская сборная (4-1-4).

"Общий итог чемпионата мира - положительный, удовлетворительный. Заседание бюро исполкома [федерации] будет голосовать именно за эту оценку. Второе место - не беда, у нас идет ротация кадров, спортсменов. Почти 50 процентов спортсменов [после Олимпиады 2016 года] ушли из сборной по разным причинам", - сказал Михайлов.

"То, что наша команда не очень хорошо выступила именно в командных соревнованиях, говорит о том, что идет притирка, создание команды. Будем надеяться, что именно нынешний состав и будет биться за высокие места на Олимпийских играх 2020 года", - добавил он.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Смотрите также

Колобков: выступление сборной России на ЧМ по фехтованию можно назвать успешным

Мутко: сборная России по фехтованию справилась со своими задачами на чемпионате мира

Сборная России по фехтованию завоевала три золотые и три бронзовые медали на ЧМ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
2
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
3
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин
6
Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста
7
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама