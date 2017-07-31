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Тренер "Зоркого" Юран и арбитр Веселов вызваны на заседание КДК РФС

Спорт
31 июля, 11:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В матче ПФЛ с "Сатурном" Юран покидал пределы технической зоны, а в перерыве зашел в судейскую, где выразил недовольство работой арбитров матча

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Сергей Юран

Сергей Юран

© ИТАР-ТАСС/Алексей Крутов, архив

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вызвал на свое заседание главного тренера "Зоркого" Сергея Юрана и арбитра Дмитрий Веселова, чья бригада обслуживала домашний матч красногорского клуба против "Сатурна" в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча состоялась 27 июля и завершилась победой "Сатурна" со счетом 1:0. На протяжении игры Юран покидал пределы технической зоны, а в перерыве зашел в судейскую, где выразил недовольство работой арбитров матча.

"По ПФЛ будет рассмотрен матч "Зоркий" - "Сатурн". На заседание КДК РФС вызваны главный тренер "Зоркого" Юран, а также судья и инспектор матча", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве.

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