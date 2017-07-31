Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михайлов: травма не позволила Егорян стать лидером женской команды по сабле на ЧМ

Спорт
31 июля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

На мировом первенстве в Лейпциге российские саблистки не завоевали ни одной медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Яна Егорян

Яна Егорян

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Травма пальца не позволила двукратной олимпийской чемпионке Яне Егорян стать лидером женской команды России по сабле на чемпионате мира по фехтованию. Об этом на пресс-конференции заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

Мировое первенство проходило с 19 по 26 июля в немецком Лейпциге. Российская сборная завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете. Впервые с 2011 года россиян опередила итальянская сборная (4-1-4). Команды по сабле на турнире не завоевали ни одной медали.

"На самом деле, перелом пальца Яны Егорян не зажил и накануне чемпионата мира. По ее личной просьбе старший тренер по сабле Кристиан Бауэр поставил ее только на командные соревнования на чемпионате Европы, а на чемпионате мира эта сборная практически в том же составе не смогла завоевать медали", - сказал Михайлов.

"Лидер сборной тренировалась в полсилы, она не могла повести за собой команду. И второй момент, который не поспособствовал завоеванию медалей - произошло обновление команды на 80 процентов, кроме Яны Егорян девочки пришли с юниорской скамьи", - добавил он.

Глава федерации отметил, что можно было не заявлять Егорян для участия в чемпионате мира, однако таким образом она бы полностью пропустила сезон. "Если бы мы сейчас не поставили ее в команду, то она входила бы в тренировочный процесс только к концу года, а начинать с нуля очень тяжело", - сказал Михайлов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
2
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
3
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин
6
Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста
7
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама