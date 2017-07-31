Михайлов: травма не позволила Егорян стать лидером женской команды по сабле на ЧМ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Травма пальца не позволила двукратной олимпийской чемпионке Яне Егорян стать лидером женской команды России по сабле на чемпионате мира по фехтованию. Об этом на пресс-конференции заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

Мировое первенство проходило с 19 по 26 июля в немецком Лейпциге. Российская сборная завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете. Впервые с 2011 года россиян опередила итальянская сборная (4-1-4). Команды по сабле на турнире не завоевали ни одной медали.

"На самом деле, перелом пальца Яны Егорян не зажил и накануне чемпионата мира. По ее личной просьбе старший тренер по сабле Кристиан Бауэр поставил ее только на командные соревнования на чемпионате Европы, а на чемпионате мира эта сборная практически в том же составе не смогла завоевать медали", - сказал Михайлов.

"Лидер сборной тренировалась в полсилы, она не могла повести за собой команду. И второй момент, который не поспособствовал завоеванию медалей - произошло обновление команды на 80 процентов, кроме Яны Егорян девочки пришли с юниорской скамьи", - добавил он.

Глава федерации отметил, что можно было не заявлять Егорян для участия в чемпионате мира, однако таким образом она бы полностью пропустила сезон. "Если бы мы сейчас не поставили ее в команду, то она входила бы в тренировочный процесс только к концу года, а начинать с нуля очень тяжело", - сказал Михайлов.