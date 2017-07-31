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Михайлов: Великой по силам вернуться в фехтование после рождения второго ребенка

Спорт
31 июля, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Софья Великая приостановила карьеру после Олимпийских игр в Бразилии

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Софья Великая

Софья Великая

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке 2016 года по фехтованию в командных соревнованиях на саблях Софье Великой будет по силам вернуться в спорт после рождения второго ребенка. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

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Великая приостановила карьеру после Олимпийских игр в Бразилии.

"В ближайшее время она станет мамой. Если она сможет нести бремя заботы о двух детях и одновременно тренироваться, то все будет здорово. Она очень целеустремленный человек, заряжена на успех. У нее все может получиться", - сказал Михайлов.

32-летняя Великая также является двукратным серебряным призером Игр.

Игры 2020 года пройдут в Токио.

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