Михайлов: Великой по силам вернуться в фехтование после рождения второго ребенка

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке 2016 года по фехтованию в командных соревнованиях на саблях Софье Великой будет по силам вернуться в спорт после рождения второго ребенка. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.
Великая приостановила карьеру после Олимпийских игр в Бразилии.
"В ближайшее время она станет мамой. Если она сможет нести бремя заботы о двух детях и одновременно тренироваться, то все будет здорово. Она очень целеустремленный человек, заряжена на успех. У нее все может получиться", - сказал Михайлов.
32-летняя Великая также является двукратным серебряным призером Игр.
Игры 2020 года пройдут в Токио.