Сборная КубГУ выиграла чемпионат Европы по футболу среди университетских команд

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Футболисты Кубанского государственного университета (КубГУ) выиграли чемпионат Европы среди университетских команд, который прошел в Порту (Португалия).
В воскресенье в финале сборная КубГУ победила команду студентов Университета Лилля (Франция) со счетом 2:1. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время сильнее оказались российские студенты. В составе КубГУ дважды отличился Олег Правило.
Третье место на турнире заняла команда Университета Бордо.
Впервые золотые медали чемпионата Европы футболисты КубГУ завоевали в 2014 году, однако тот футбольный турнир проходил в рамках II Европейских студенческих игр. Также футболисты КубГУ являются двукратными победителями Национальной студенческой футбольной лиги.