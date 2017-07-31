Источник: немецкий защитник Бадштубер отказался переходить в "Спартак"

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Немецкий защитник Хольгер Бадштубер отказался подписывать контракт с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

"Представитель Бадштубера вел переговоры с руководством "Спартака" о возможном подписании контракта. Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода", - сказал собеседник агентства.

Комментариев клуба и представителя игрока пока получить не удалось.

Бадштубер провел 31 матч и забил один гол за сборную Германии. В июне у защитника закончился контракт с мюнхенской "Баварией", на данный момент 28-летний игрок имеет статус свободного агента.